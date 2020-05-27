Шмыгаль хочет поднять зарплаты чиновникам

Премьер-министра Украины Денис Шмигаль заявил, что зарплату государственных служащих нужно поднять до рыночного уровня. Об этом он отметил во время заседания правительства, добавляя, что повышение произойдет после роста производительности труда чиновников.

«Сначала производительность, а потом зарплата», — сказал он.

Отмечается, что в Кабмине сегодня утвердили концепцию реформирования системы оплаты чиновникам и план мероприятий до 2022 года.

Напомним, что реальная заработная плата в марте в Украине выросла на 9,3% в годовом измерении и на 4,8% по сравнению с февралем.

Средняя номинальная зарплата составила 11 446 грн, что на 11,8% больше в годовом измерении и на 5,5% (599 грн) больше, чем в феврале.