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У Кабмина не получается договориться с инвесторами в «зеленую» энергетику
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Кабмин одобрил меморандум о поставках в Украину американского сжиженного газа

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Кабмин одобрил меморандум о поставках в Украину американского сжиженного газа

Кабинет министров на заседании в среду одобрил меморандум с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину и развитии газовой инфраструктуры с Польшей.

«Минэкоэнерго обработало проект меморандума о сотрудничестве между Louisiana Natural Gas Exports и Кабинетом министров Украины о содействии поставкам газа в Украину и усовершенствовании газовой инфраструктуры, который предусматривает изучение возможности диверсификации путей поставок природного газа путем обеспечения долгосрочных поставок сжиженного природного газа и развития трансграничной газовой инфраструктуры Украины и ЕС», — отметила врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец,

Документ предусматривает ежегодный объем поставок LNG около 5,5 млрд куб. м, а его цена будет определяться в соответствии с ценами на американской газовой бирже Henry Hub.

Меморандум, в частности, предусматривает строительство нового газопровода между газовым узлом Германовице (Польша) и Бильче-Волицким ПХГ. Финансирование проекта может включать поддержку определенных правительственных учреждений США и Европы.

Окончательные соглашения могут в себя включать долгосрочный договор на поставку LNG из США в Украину, договор о хранении газа в ПХГ Украины, договор о строительстве и эксплуатации необходимой инфраструктуры между Польшей и Украиной,

Как сообщалось, экс-замглавы Минэкоэнерго Константин Чижик в интервью агентству «Интерфакс-Украина» в начале марта отмечал, что правительства США и Украины договорились о поставках в Украину LNG через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд куб. м ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских ПХГ.

По его словам, оператором в этом проекте выступят либо «Магистральные газопроводы Украины», либо НАК «Нафтогаз Украины». Для запуска этого проекта в полном объеме необходимо от двух до трех лет, поскольку сегодня остаются ограниченными возможности польской стороны для принятия заявленного объема газа в 6-8 млрд куб. м.

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Чижик напомнил, что Украина, располагающая самыми большими газовыми хранилищами в мире, готова уже в ближайшее время принять такой объем газа, но сейчас польский маршрут позволяет транспортировать до 2 млрд куб. м газа, поэтому необходима реконструкция и продление газопровода с польской стороны.

Кабмин, LNG
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