В психоневрологическом интернате в Харьковской области 10 случаев COVID-19

Доступ в Пески-Радьковский психоневрологический интернат (Боровской район Харьковской области) закрывается из-за COVID-19, подопечные и персонал будут находиться на карантине без права покидать учреждение, сообщил директор департамента соцзащиты населения ОГА Юрий Шпарага.
«Количество граждан, постоянно проживающих в интернатном учреждении — 119, обслуживающий персонал — 85. По состоянию на вечер 27 мая у 10 человек обнаружены положительные результаты на COVID-19, из них обслуживающий персонал — 7... Начиная с 8.00 часов 28 мая доступ в интернатное учреждение», — написал Шпарага на своей странице в Facebook.
По его словам, на самоизоляции сейчас находится 27 человек из числа персонала, в том числе и директор.
Шпарага заверил, что все подпечные и персонал интерната протестированы на наличие коронавируса. Вход в учреждение взят под контроль представителей полиции.
Кроме того, по словам Шпараги, в учреждение дополнительно направлены средства защиты: медицинские защитные маски, респираторы, защитные очки, 100 защитных костюмов, 200 пар перчаток. Также средства защиты направлено в территориальный центр Боровского района.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016