В Украине создадут еще одно министерство

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов представил концепцию формирования и реализации военно-промышленной политики, сообщила пресс-служба СНБО. В частности, он анонсировал создание нового министерства.

Как отметили в СНБО, соответствующая концепция отражает общую позицию Офиса президента и, непосредственно, Совета нацбезопасности относительно реформирования оборонно-промышленного комплекса, а также разработки необходимых долгосрочных и среднесрочных документов оборонного планирования.

«По мнению Секретаря СНБО Украины, кардинальное изменение подходов к управлению ОПК должно решить прежде всего проблему недостаточного уровня координации субъектов военно-промышленной политики, в частности, отсутствия профильного координирующего органа, и внедрить системный подход к развитию этой сферы», — отметили в СНБО.

По словам Данилова, на первом этапе реформы планируется создать министерство, которое будет отвечать за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики. Также в рамках первого этапа должны создать должность вице-премьер-министра — министра развития стратегических технологий и инноваций. Последний среди прочего будет отвечать за реформирование оборонно-промышленного комплекса и развития космической отрасли.

На втором этапе планируют решить вопрос относительно организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав Государственного концерна «Укроборонпром».

«Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что предприятия ОПК должны прежде всего сконцентрироваться на обеспечении армии современными высокотехнологичным вооружением и техникой, что позволит эффективно реагировать на современные вызовы», — добавили в СНБО.

Напомним, ранее сообщалось о том, что власти планируют реформировать «Укроборонпром», после чего он прекратит существование в том виде, в каком он есть сейчас. Вместо него создадут шесть отраслевых холдингов вокруг прогрессивных предприятий концерна.