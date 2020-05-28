Еще один депутат Рады заболел коронавирусом

У народного депутата от фракции «Слуга народа» Валерия Божика выявили COVID-19.

Эту информацию Укринформу подтвердила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Да, это правда. У Валерия Божика действительно выявили COVID», — сказала Кравчук.

Депутат добавила, что сейчас Аппарат ВР составляет список лиц, которые в последнее время контактировали с Божиком.

Напмоним, что ранее все члены фракции «Батькивщина» ушли на самоизоляцию, поскольку коллега по фракции Олег Мейдич заболел коронавирусом.