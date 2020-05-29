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В Украине открывают спортзалы и бассейны

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В Украине открывают спортзалы и бассейны

В рамках послабления карантинных мероприятий с 1 июня в Украине откроются спортзалы и бассейны, кроме трех областей, которые по данным текущей эпидемической ситуации не соответствуют критериям для дальнейшего смягчения карантина.

Соответствующее постановление издал главный государственный санитарный врач — замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Согласно постановлению, утверждающему временные рекомендации по организации противоэпидемических мер в учреждениях физической культуры и спорта, всем работникам и посетителям будет проводиться температурный скрининг, на входе в помещения и по залу должны быть установлены антисептики.

Допуск в помещение будет осуществляться из расчета не более одного человека на 10 кв. м, а в бассейне на 50 м на одной дорожке должно быть не более четырех человек, на 25 м — не более двух.

Как уточнил Ляшко на своей странице в Facebook, в настоящее время критериям смягчения карантина не соответствуют три области — Донецкая, Львовская и Ривненская.

Как сообщалось, ранее Ляшко сообщал, что на третьем этапе послабления карантина — с 1 июня откроют спортзалы и бассейны, железнодорожные и автомобильные межобластные перевозки, сообщил замминистра здравоохранения.

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Условиями послабления являются показатели инцидентности (не более 12 заболевших на 100 тыс. населения), загруженности коек в больницах, определенных для лечения пациентов с коронавирусом (меньше 50%), среднего количества тестирований ПЦР и ИФА (не менее 12).

карантин, коронавирус
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