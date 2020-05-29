В Украине открывают спортзалы и бассейны

В рамках послабления карантинных мероприятий с 1 июня в Украине откроются спортзалы и бассейны, кроме трех областей, которые по данным текущей эпидемической ситуации не соответствуют критериям для дальнейшего смягчения карантина.
Соответствующее постановление издал главный государственный санитарный врач — замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Согласно постановлению, утверждающему временные рекомендации по организации противоэпидемических мер в учреждениях физической культуры и спорта, всем работникам и посетителям будет проводиться температурный скрининг, на входе в помещения и по залу должны быть установлены антисептики.
Допуск в помещение будет осуществляться из расчета не более одного человека на 10 кв. м, а в бассейне на 50 м на одной дорожке должно быть не более четырех человек, на 25 м — не более двух.
Как уточнил Ляшко на своей странице в Facebook, в настоящее время критериям смягчения карантина не соответствуют три области — Донецкая, Львовская и Ривненская.
Как сообщалось, ранее Ляшко сообщал, что на третьем этапе послабления карантина — с 1 июня откроют спортзалы и бассейны, железнодорожные и автомобильные межобластные перевозки, сообщил замминистра здравоохранения.
Условиями послабления являются показатели инцидентности (не более 12 заболевших на 100 тыс. населения), загруженности коек в больницах, определенных для лечения пациентов с коронавирусом (меньше 50%), среднего количества тестирований ПЦР и ИФА (не менее 12).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016