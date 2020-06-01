Шмыгаль заявил о возможности открыть спортзалы и учебные заведения в большинстве областей

Эпидемиологическая ситуация в большинстве областей позволяет 1 июня открыть спортивные залы и фитнес-центры, учебные заведения, запустить межобластное автомобильное сообщение и железнодорожные перевозки.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Facebook.

«С сегодняшнего дня Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина. На протяжении последних двух недель мы наблюдаем примерно одинаковое количество новых заболевших и выздоровевших по стране. Эпидемическая ситуация в большинстве областей позволяет с 1 июня открыть спортивные залы и фитнес-центры, учебные заведения, запустить межобластное автомобильное сообщение и железнодорожные перевозки », - отметил Шмыгаль.

По его словам, решение о снятии тех или иных ограничений в каждой области будут приниматься региональными комиссиями.

Премьер-министр отметил, что привычная жизнь постепенно возвращается в Украину, но призвал граждан быть на страже своего здоровья.

Напомним, что в Украине на 1 июня 24 012 года лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9690 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случаев.