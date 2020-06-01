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73% ресторанов уже вышли из карантина

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73% ресторанов уже вышли из карантина

Украинский бизнес начинает выходить из карантина — с апреля количество активных вакансий увеличилось более чем на 30%, работают 73% ресторанов от тех 100%, которые работали до карантина.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Отмечается, что за последнюю неделю количество новозарегистрированных ФОПов достигло докарантинных показателей — в Украине зарегистрировались 5328 предпринимателей.

Количество новозарегистрированных компаний также начало расти — за последнюю неделю зарегистрировалось 897 новых компаний (до карантина регистрировалось около 1000 компаний в неделю).

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При этом, если сейчас в Украине работает 73% ресторанов, то обороты сферы общественного питания восстанавливаются не так быстро — сейчас они вернулись только к показателю в 56%.

ФОП, рестораны, коронавирус
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