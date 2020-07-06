Кличко передумал и разрешил ресторанам работать после 22.00

Столичная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам, а также театрам работать после 22 часов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко
«Сообщу, что сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов. С соблюдением санитарных норм и регламентов. Работа же развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22 часов, — сообщил Кличко на брифинге в понедельник в Киеве.
Он также рассказал, что в Киеве за сутки коронавирусное заболевание подтвердили у 59 человек, в том числе у четырех медиков.
«Двое больных умерли. Всего коронавирус забрал жизни 116 жителей Киева», — заявил он на онлайн-брифинге в понедельник.
Всего по состоянию на утро 6 июля в Киеве 5602 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Среди заболевших за минувшие сутки 28 женщин в возрасте от 19 до 73 лет, 28 мужчин в возрасте от 18 до 77 лет, одна девочка 4 лет и два мальчика в возрасте 3 месяцев и 6 лет.
В больницы госпитализированы 7 пациентов, остальные на самоизоляции под контролем медиков.
Больше всего заболевших обнаружили в Дарницком и Денпровском районах — по 9. В Подольском, Шевченковском и Голосеевском районах — по 7 человек.
Всего в городских больницах с подтвержденным коронавирусом находятся 279 человек, в том числе 12 детей.
В тяжелом состоянии 47 пациентов. В интенсивной реанимации находятся 25 больных. 4 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке сегодня нуждаются 72 больных коронавирусом.
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