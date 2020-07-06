Войти
Трамп заявил, что США всегда будут противостоять социализму
позиция
Трамп заявил, что США всегда будут противостоять социализму
Кабмин запланировал три этапа повышения минимальной зарплаты
официально
Кабмин запланировал три этапа повышения минимальной зарплаты

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

столица
RSS

Кличко передумал и разрешил ресторанам работать после 22.00

159
Кличко передумал и разрешил ресторанам работать после 22.00

Столичная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам, а также театрам работать после 22 часов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко

«Сообщу, что сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов. С соблюдением санитарных норм и регламентов. Работа же развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22 часов, — сообщил Кличко на брифинге в понедельник в Киеве.

Он также рассказал, что в Киеве за сутки коронавирусное заболевание подтвердили у 59 человек, в том числе у четырех медиков.

«Двое больных умерли. Всего коронавирус забрал жизни 116 жителей Киева», — заявил он на онлайн-брифинге в понедельник.

Всего по состоянию на утро 6 июля в Киеве 5602 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших за минувшие сутки 28 женщин в возрасте от 19 до 73 лет, 28 мужчин в возрасте от 18 до 77 лет, одна девочка 4 лет и два мальчика в возрасте 3 месяцев и 6 лет.

В больницы госпитализированы 7 пациентов, остальные на самоизоляции под контролем медиков.

Читайте также: ГБР вручило обвинительный акт бывшему депутату Пашинскому

Больше всего заболевших обнаружили в Дарницком и Денпровском районах — по 9. В Подольском, Шевченковском и Голосеевском районах — по 7 человек.

Всего в городских больницах с подтвержденным коронавирусом находятся 279 человек, в том числе 12 детей.

В тяжелом состоянии 47 пациентов. В интенсивной реанимации находятся 25 больных. 4 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке сегодня нуждаются 72 больных коронавирусом.

Киев, рестораны, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 6 июля 2020
Воскресенье, 5 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016