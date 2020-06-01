«Укрзализныця» начала продажу билетов в плацкартные вагоны

«Укрзализныця» открыла продажу билетов на места в плацкартных вагонах пассажирских поездов.
Об этом сообщил и. о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик в Facebook.
«Укрзализныця открыла продажу билетов на плацкартные вагоны. Здесь мы пошли навстречу пассажирам. В продаже будут присутствовать билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место. На данный момент таких вагонов — 20», — написал Юрик.
Он добавил, что в плацкартных вагонах так же как и в купе и СВ, будут доступны лишь 50% мест.
Напомним, что «Укрзализныця» с 1 июня начала движение пассажирских поездов дальнего следования и Интерсити+ в населенные пункты центральной, южной, северной и восточной Украины. Также возобновили свое движение 439 пригородных поездов. Планируется, что с 4 июня начнется движение пассажирских поездов в западные области Украины.
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