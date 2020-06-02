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Греция готовится к открытию туристического сезона

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Греция готовится к открытию туристического сезона

С понедельника Греция отменила ряд ограничений, введенных для борьбы против коронавируса: в стране возобновили работу отели, кинотеатры под открытым небом, гольф-клубы и бассейны, пишет Associated Press.

Эти шаги считаются подготовкой к туристическому сезону, который планируется открыть в стране через две недели

Однако отмечается, что некоторые отели все же предпочли остаться закрытыми до начала туристического сезона, так как в них пока было забронировано слишком мало мест.

Кроме того, власти разрешили возобновить работу службам по организации свадебных торжеств, тату-салонам и агентствам знакомств. С 1 июня в стране возобновили работу и начальные школы.

Международные рейсы в Афины и Салоники будут возобновлены с 15 июня, авиасообщение с другими городами планируется восстановить с 1 июля.

«Греция постоянно следит за эпидемиологическими данными в сотрудничестве с экспертами, европейскими и международными организациями», — сказал пресс-секретарь правительства Стелиос Петсас.

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Он добавил, что Греция готова принимать на своей территории туристов из стран, где эпидемия коронавируса идет на спад. Пресс-секретарь подчеркнул, что прибывающие в Грецию из европейских стран, где был зафиксирован высокий уровень заражения коронавирусом, будут сдавать обязательный тест на наличие COVID-19. Среди остальных туристов будут проводиться случайные проверки.

По состоянию на 1 июня в Греции за все время пандемии COVID-19 зафиксировано менее 3 тыс. случаев заражения коронавирусом. 179 пациентов с COVID-19 умерли, 1372 полностью вылечились.

Греция, коронавирус
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