В мае украинцы не скупали наличную валюту

Объем продажи населением наличной валюты в мае 2020 года превысил объем покупки на $ 48,5 млн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Согласно сообщению, в мае по сравнению с апрелем текущего года украинцы увеличили продажу валюты на 15,4% — до $ 908,8 млн в эквиваленте, а покупку — на 16,8%, до $ 860,2 млн в эквиваленте.
Вместе с тем, по сравнению с «докоронавирусным» февралем, в мае население сократило продажу валюты в 1,6 раза, покупку — в 1,4 раза.
В целом с начала 2020 года объем продажи наличной валюты преобладал над объемом покупки, разница между которыми составила $ 570,9 млн, в частности в апреле украинцы продали на $ 50,9 млн больше, чем купили, свидетельствуют данные Нацбанка.
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