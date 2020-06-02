Депутаты обжаловали в КС закон об амнистии майдановцев

50 народных депутатов Украины, в частности вся фракция ОПЗЖ, направила представление в Конституционный суд относительно соответствия Конституции закона об амнистии участников протестов на Майдане в 2013-2014 годах.
Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.
«2 июня 2020, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Закона Украины „О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины“ от 21 февраля 2014», — отметили там.
Нардепы просят признать оспариваемый закон таким, что не соответствует Конституции Украины.
К участию в конституционном производстве просят привлечь трех нардепов от ОПЗЖ Василия Нимченко, Александра Качного и Григория Мамку.
Представление подписали все нардепы из фракции ОПЗЖ, а также исключенные из фракции «Слуга народа» нардепы Антон Поляков и Анна Скороход. Обращение подписал также депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский.
Напомним, в феврале в то время и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила, что для справедливого и честного расследования дел относительно евромайдановцев необходимо отменить закон о недопущении преследования участников протестов от 2014 года.
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