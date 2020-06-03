Goldman Sachs предрекает стремительный рост акций Boeing

Новость о возобновлении производства 737 MAX вызвала рост акций Boeing более чем на 7% за день. Инвесторов не смутил тот факт, что оно будет идти низкими темпами. Главное — обозначилась перспектива выхода компании из кризиса, с которым она столкнулась в 2019 году — после двух катастроф лайнеры 737 MAX были сняты с эксплуатации по всему миру.
Аналитик из Goldman Sachs Ноа Попонак считает, что компания идет по пути восстановления своего бизнеса. Он рекомендует «покупать» акции авиаконцерна, ожидая их роста до $209. Это значит, что бумаги в течение года могут подорожать на 35%.
В Goldman Sachs уверены, что акции Boeing находятся «на дне». С тех пор, как полеты лайнеров 737 MAX были приостановлены, бумаги упали в цене в три раза. В феврале прошлого года они стоили более $440, а сейчас торгуются выше $150 за акцию.
Позитивным сигналом для акций авиаконцерна Ноа Попонак также считает прояснение в графике ввода в эксплуатацию лайнеров 737 MAX. Аналитики с Уолл-стрит ожидают, что власти разрешат полеты самолетов MAX в августе 2020 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016