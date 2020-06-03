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Goldman Sachs предрекает стремительный рост акций Boeing

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Goldman Sachs предрекает стремительный рост акций Boeing

Новость о возобновлении производства 737 MAX вызвала рост акций Boeing более чем на 7% за день. Инвесторов не смутил тот факт, что оно будет идти низкими темпами. Главное — обозначилась перспектива выхода компании из кризиса, с которым она столкнулась в 2019 году — после двух катастроф лайнеры 737 MAX были сняты с эксплуатации по всему миру.

Аналитик из Goldman Sachs Ноа Попонак считает, что компания идет по пути восстановления своего бизнеса. Он рекомендует «покупать» акции авиаконцерна, ожидая их роста до $209. Это значит, что бумаги в течение года могут подорожать на 35%.

В Goldman Sachs уверены, что акции Boeing находятся «на дне». С тех пор, как полеты лайнеров 737 MAX были приостановлены, бумаги упали в цене в три раза. В феврале прошлого года они стоили более $440, а сейчас торгуются выше $150 за акцию.

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Позитивным сигналом для акций авиаконцерна Ноа Попонак также считает прояснение в графике ввода в эксплуатацию лайнеров 737 MAX. Аналитики с Уолл-стрит ожидают, что власти разрешат полеты самолетов MAX в августе 2020 года.

Goldman Sachs, Boeing
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