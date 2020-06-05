Войти
Зеленский хочет отменить визы для иностранных туристов
инициатива
Зеленский хочет отменить визы для иностранных туристов
Лукашенко назначил новое правительство Беларуси
соседи
Лукашенко назначил новое правительство Беларуси

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Украине сегодня стартует новый этап ослабления карантина

236
В Украине сегодня стартует новый этап ослабления карантина

В Украине сегодня, 5 июня, ослабляются карантинные ограничения.

Соответствующее постановление № 435 от 3 июня опубликовано на Правительственном портале.

Согласно документу, Кабмин разрешил с 5 июня такие смягчения:

— принятие и отправление воздушных судов, выполняющих внутренние пассажирские перевозки авиационным транспортом;

— деятельность заведений питания, в частности прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мер, в частности соблюдение расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещение не более четырех клиентов за одним столом (без учета детей до 14 лет), при условии, что субъект хозяйствования, который осуществляет такую деятельность, является оператором рынка пищевых продуктов в соответствии с Законом Украины «Об основных принципах и требовании к безопасности и качеству пищевых продуктов», при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук) и использования посетителями, кроме времени приема пищи, респираторов или защитных масок, в том числе изготовленных самостоятельно;

— лицам, которые достигли 60-летнего возраста, разрешается не соблюдать обязательства по самоизоляции;

— могут возобновить деятельность учреждения, предоставляющие услуги по размещению, кроме детских заведений оздоровления и отдыха.

Также с 5 июня разрешается проведение религиозных мероприятий в помещениях при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. м ; проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

Читайте также: В США заявили об иностранном вмешательстве в протесты

Кроме того, в постановлении предусмотрено возобновление международного авиасообщения с 15 июня.

Сейчас в Украине до 22 июня действует адаптивный карантин.

карантин, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 5 июня 2020
Четверг, 4 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как наладить свою собственную систему продуктивности

Лучшая привычка, которую я когда-либо заводил, - использование системы продуктивности. Идея проста: если организовать все, что нужно сделать (и как вы собираетесь это сделать), можно предотвратить трудности с выполнением задач. Таких систем целая куча. Некоторые - сложные, как Getting Things Done. Другие - очень простые, например, использование списка приоритетных дел. Для некоторых нужно программное обеспечение. Для многих достаточно ручки и бумаги.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Достиг бы Маск успеха, если бы жил в Украине?

Легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О коронавирусе и якобы новой реальности

Сейчас самый модный способ привлечь к себе внимание – рассуждать о том, как изменится мир из-за/после COVID-19. Но я бы не спешил утверждать, что после/вследствие коронавируса изменится мировой порядок. Все вполне может остаться по-старому.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016