В Украине сегодня стартует новый этап ослабления карантина

В Украине сегодня, 5 июня, ослабляются карантинные ограничения.
Соответствующее постановление № 435 от 3 июня опубликовано на Правительственном портале.
Согласно документу, Кабмин разрешил с 5 июня такие смягчения:
— принятие и отправление воздушных судов, выполняющих внутренние пассажирские перевозки авиационным транспортом;
— деятельность заведений питания, в частности прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мер, в частности соблюдение расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещение не более четырех клиентов за одним столом (без учета детей до 14 лет), при условии, что субъект хозяйствования, который осуществляет такую деятельность, является оператором рынка пищевых продуктов в соответствии с Законом Украины «Об основных принципах и требовании к безопасности и качеству пищевых продуктов», при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук) и использования посетителями, кроме времени приема пищи, респираторов или защитных масок, в том числе изготовленных самостоятельно;
— лицам, которые достигли 60-летнего возраста, разрешается не соблюдать обязательства по самоизоляции;
— могут возобновить деятельность учреждения, предоставляющие услуги по размещению, кроме детских заведений оздоровления и отдыха.
Также с 5 июня разрешается проведение религиозных мероприятий в помещениях при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. м ; проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.
Кроме того, в постановлении предусмотрено возобновление международного авиасообщения с 15 июня.
Сейчас в Украине до 22 июня действует адаптивный карантин.
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