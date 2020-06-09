Зеленский предлагает Раде принять закон о всеукраинском референдуме

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде принять законопроект о всеукраинском референдуме, который, по словам Разумкова, должны были рассмотреть в июле.

Соответствующий законопроект № 3612 зарегистрирован в парламенте 9 июня, передают Українськi Новини.

Так, 9 июня президент внес в парламент законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

Его текст на данный момент отсутствует на сайте Рады.

При этом в своей предвыборной программе Зеленский обещал, что проект закона о всеукраинском референдуме будет одной из первых его законодательных инициатив.

Над законопроектом работала рабочая группа по вопросам народовластия, которую возглавляет заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук.