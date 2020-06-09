Войти
Зеленский напомнил о необходимости носить маски
официально
Зеленский напомнил о необходимости носить маски
Лукашенко считает правильными белорусские меры по борьбе с коронавирусом
соседи
Лукашенко считает правильными белорусские меры по борьбе с коронавирусом

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

регионы
RSS

В Черкасской области вспышка коронвируса в психоневрологическом интернате

171
В Черкасской области вспышка коронвируса в психоневрологическом интернате

В Золотоношском психоневрологическом интернате у 21 человека выявили заболевание коронавирусом, в связи с чем проводится эпидемиологическое расследование, сообщил глава Черкасской областной государственной администрации (ОГА) Роман Боднар.

«На сегодня 490 зарегистрированных случаев коронавируса. + 21 новый случай в сутки: 2 — г.Черкассы, 1 — Черкасский район, 18 — Золотоношский район. Возгорание возникло в Золотоношском психоневрологическом интернате. Там обнаружили больную ковид сотрудницу, которая, вероятно, и инфицировала подопечных», — написал глава ОГА на странице в Фейсбуке.

Он отметил, что на данный момент обследовали уже 26 подопечных, у 21 человека обнаружили положительный результат на COVID-19.

«Ведется эпидрасследование, по результатам которого материалы будут направлены в правоохранительные органы для реагирования согласно компетенции. В учреждении проведены дезинфекционные мероприятия, определен круг контактных лиц. Семейные врачи Золотоношского районного Центра первично-санитарной помощи проводят осмотр подопечных», — расскзаал Боднар.

Читайте также: Жесткий карантин в Европе смог спасти жизни более 3 млн жителей

По его словам, госпитализированных в учреждения охраны здоровья нет, состояние инфицированных удовлетворительное.

Также на территории интерната усилили карантинные мероприятия, сотрудники и подопечные круглосуточно будут находиться в интернате.

Черкасская область, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 9 июня 2020
Понедельник, 8 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как наладить свою собственную систему продуктивности

Лучшая привычка, которую я когда-либо заводил, - использование системы продуктивности. Идея проста: если организовать все, что нужно сделать (и как вы собираетесь это сделать), можно предотвратить трудности с выполнением задач. Таких систем целая куча. Некоторые - сложные, как Getting Things Done. Другие - очень простые, например, использование списка приоритетных дел. Для некоторых нужно программное обеспечение. Для многих достаточно ручки и бумаги.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Достиг бы Маск успеха, если бы жил в Украине?

Легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О коронавирусе и якобы новой реальности

Сейчас самый модный способ привлечь к себе внимание – рассуждать о том, как изменится мир из-за/после COVID-19. Но я бы не спешил утверждать, что после/вследствие коронавируса изменится мировой порядок. Все вполне может остаться по-старому.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016