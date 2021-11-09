Минздрав хочет перевести Черкасскую область в «красную зону»

Министерство здравоохранения Украины обратится в Кабинет министров с предложением перевести Черкасскую область в «красную зону» эпидемической опасности, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«В настоящее время 17 (семнадцать) регионов находятся на „красном“ уровне эпидемической опасности. Мы уже сделали представление в Кабинет министров Украины о созыве Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для рассмотрения вопроса перевода Черкасской (восемнадцатой) области в „красный“ уровень эпидемической опасности», — сказал он на брифинге во вторник.
При этом Ляшко отметил, что в зоне риска также находятся Винницкая и все еще Харьковская области.
Кроме того, министр сообщил, что в настоящее время для пациентов с ковидзаболеванием уже выделено 76,491 тыс. коек, из них занято 51,926 тыс.
На реанимационных койках находятся 3,649 тыс. тяжелобольных пациентов.
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