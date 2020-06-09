Прокуратура Нидерландов считает, что MH17 не мог быть сбит военным самолетом

Голландская прокуратура считает, что малайзийский Boeing, потерпевший крушение на Донбассе в июле 2014 года, не мог быть сбит военным самолетом. С соответствующим заявлением выступил в ходе слушаний во вторник голландский прокурор Вард Фердинандуссе.
«Вопрос, мог ли Boeing быть сбит военным самолетом, был изучен с различных углов, — цитирует его ТАСС. — Многие источники показали, что такой сценарий развития событий был невозможен. Самая важная и объективная информация была получена в результате анализа данных радаров, речевых самописцев, переговоров российских и украинских диспетчеров и результатов судебной экспертизы, проведенной рядом независимых экспертов».
«Прокуратура считает, что этот сценарий был изучен в полной мере, и атака с воздуха не могла привести к крушению MH17, — подчеркнул Фердинандуссе. — Эти выводы основываются на том, что данные первичных радаров не зафиксировали наличие других самолетов в воздушном пространстве в момент крушения рейса MH17, что ущерб не мог быть нанесен военным самолетом и что атака военного самолета не подтверждается информацией, полученной с речевых самописцев. А это делает продолжение расследования данного сценария нецелесообразным».
Выступление прокурора проходило в рамках очередного блока слушаний по делу MH17, носящих по большей части технический характер. В его рамках прокуратура должна сделать всеобъемлющую презентацию своего расследования, после чего защите будет предоставлена возможность запросить дополнительные следственные действия по делу.
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