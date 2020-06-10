Зеленский рассказал жителям Черниговщины о большой победе Украины

Президент Владимир Зеленский расценивает утверждение Международным валютным фондом программы для Украины как большую победу.

«Я считаю, что это наша большая победа... Международный валютный фонд принял полностью нашу программу, согласовал», — сказал он журналистам в ходе поездки в Черниговскую область в среду.

Он напомнил, что программа рассчитана на 18 месяцев, в течение которых Украина получит $5 млрд, а первый транш составит $2,1 млрд.

По словам Зеленского, в ближайший месяц Украина также ожидает макроэкономическую помощь — около $3 млрд — от Всемирного банка и Европейского союза.

«Отдельно и Всемирный банк, и Европейский союз — ждем поступлений... Думаю, мы в ближайший месяц ожидаем более трех миллиардов», — сказал президент.

Глава государства считает, что средства, которые предоставят Украине МВФ, ЕС и ВБ, существенно помогут стране.

«Нам очень поможет. Не скажу, что это спасение, потому что наше спасение — в наших людях. Это действительно очень-очень поможет», — подчеркнул Зеленский.