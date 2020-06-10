Правительство выделило еще 3 млрд гривен на выплаты по безработице

В среду, 10 июня, правительство выделило дополнительно почти 3 миллиарда гривен на выплату помощи по безработице. Количество безработных выросло на 78% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики и сельского хозяйства.

«На заседании правительства было принято решение о предоставлении Фонду страхования на случай безработицы дополнительно 2,972 млрд грн для выплаты помощи по безработице на безвозвратной основе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня уже на 78% больше людей получают помощь по безработице по сравнению с прошлым годом. Во многом это связано с пандемией коронавируса, из-за чего Украина ввела карантин. Впоследствии многие люди потеряли работу.