Слушания суда по делу о катастрофе Boeing на Донбассе отложили до 22 июня

Судебные слушания по делу о катастрофе Boeing на Донбассе в июле 2014 года отложены до 22 июня. Об этом заявил в среду председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.

«Чтобы дать сторонам время подготовиться, слушания отложены до 22 июня», — сказал он.

К этому времени, подчеркнул Стейнхёйс, суд, в частности, хочет услышать требования защиты о дополнительных расследованиях.