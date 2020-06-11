У партии «Оппозиционный блок» нет денег и одни долги

Партия «Оппозиционный блок» в финансовом отчете за I квартал 2020 отметила, что за этот период не получала никаких средств, зато имеет долг перед ООО «Интер реклама центр» на 9,1 миллиона гривен. Эта информацию приводится в отчете партии, опубликованном на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), сообщает Честно.
ООО «Интер реклама центр» (телеканал «Интер») принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу и экс-чиновнику Валерию Хорошковскому. Также небольшой ее частью владеет нардеп, член фракции «Оппозиционный блок» Сергей Левочкин.
Долг в размере 9,1 миллиона «Опоблок» имеет перед «Интером» еще с I квартала 2019 года.
На счетах «Оппоблока» по состоянию на I квартал 2020 осталось только 87 тысяч гривен.
Согласно отчетам, у политсилы 78 зарегистрированных региональных организаций, но лишь один работника аппарата. В конце 2019-го их было 36.
У партии также нет автомобилей, недвижимости и арендованного помещения — в прошлом году «Опоблок» арендовал офис в Киеве на улице Волошской, 6/14 и заплатил за него 11 миллионов гривен.
Согласно соцопросу КМИС, проведенному в апреле 2020 года, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в конце апреля, «Оппозиционный блок» набрал бы всего 1,7% голосов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016