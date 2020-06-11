У партии «Оппозиционный блок» нет денег и одни долги

Партия «Оппозиционный блок» в финансовом отчете за I квартал 2020 отметила, что за этот период не получала никаких средств, зато имеет долг перед ООО «Интер реклама центр» на 9,1 миллиона гривен. Эта информацию приводится в отчете партии, опубликованном на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), сообщает Честно.

ООО «Интер реклама центр» (телеканал «Интер») принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу и экс-чиновнику Валерию Хорошковскому. Также небольшой ее частью владеет нардеп, член фракции «Оппозиционный блок» Сергей Левочкин.

Долг в размере 9,1 миллиона «Опоблок» имеет перед «Интером» еще с I квартала 2019 года.

На счетах «Оппоблока» по состоянию на I квартал 2020 осталось только 87 тысяч гривен.

Согласно отчетам, у политсилы 78 зарегистрированных региональных организаций, но лишь один работника аппарата. В конце 2019-го их было 36.

У партии также нет автомобилей, недвижимости и арендованного помещения — в прошлом году «Опоблок» арендовал офис в Киеве на улице Волошской, 6/14 и заплатил за него 11 миллионов гривен.

Согласно соцопросу КМИС, проведенному в апреле 2020 года, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в конце апреля, «Оппозиционный блок» набрал бы всего 1,7% голосов.