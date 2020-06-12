В Великобритании хотят повысить налоги для богатых

Министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами возможность повышения налогов для богатейших подданных королевства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников из банковского сектора страны.

Переговоры ведутся для того, чтобы решить, как пополнить государственный бюджет, пострадавший во время пандемии коронавируса. Меры поддержки населения и расходы, связанные с COVID-19, обойдутся Великобритании в £133 млрд, указывает агентство.

По данным его собеседников, Минфин допускает привлечение состоятельных британцев для того, чтобы закрыть дыру в бюджете. Опрошенные агентством экономисты считают, что правительство может повысить налог на сбережения, налог на прирост капитала (capital gains tax), НДС или налог на имущество.