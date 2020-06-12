В Великобритании хотят повысить налоги для богатых

Министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами возможность повышения налогов для богатейших подданных королевства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников из банковского сектора страны.
Переговоры ведутся для того, чтобы решить, как пополнить государственный бюджет, пострадавший во время пандемии коронавируса. Меры поддержки населения и расходы, связанные с COVID-19, обойдутся Великобритании в £133 млрд, указывает агентство.
По данным его собеседников, Минфин допускает привлечение состоятельных британцев для того, чтобы закрыть дыру в бюджете. Опрошенные агентством экономисты считают, что правительство может повысить налог на сбережения, налог на прирост капитала (capital gains tax), НДС или налог на имущество.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016