У супруги президента Зеленского обнаружили коронавирус

У жены президента Владимира Зеленского Елены лабораторно подтвердили коронавирус.

Об этом она сама написала в Инстаграм.

«Ослабление карантина не означает, что COVID-19 исчез. Опасность не миновала, она близко. Ближе, чем нам может показаться. Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил — маски, перчатки, минимум контактов ... Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности».

Глава государства и дети тоже прошли тестирование, их результаты отрицательные, отметила она.