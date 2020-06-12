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Минфин надеется реанимировать программу «Доступные кредиты 5-7-9%»

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Минфин надеется реанимировать программу «Доступные кредиты 5-7-9%»

В Министерстве финансов отмечают, что банки отклоняют почти 50% заявок бизнеса по программе «Доступные кредиты 5-7-9%». Глава министерства Сергей Марченко провел совещание с представителями государственных банков с целью улучшить показатели по программе. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«Сегодня в прессе и социальных сетях много информации, что программа не работает. Основная претензия бизнеса — бюрократия банков. Мол, именно банкиры неохотно выдают кредиты. Мы собрали вас здесь, чтобы понять, что мешает банкам — особенно государственным банкам — активнее кредитовать микро и малый бизнес в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%», — заявил Марченко.

Сообщается, что по состоянию на 10 июня банки-партнеры получили 24 720 заявок на участие в программе. Всего 3500 тысячи клиентов сформировали и передали банкам пакет документов для участия в программе. Выдано 605 кредитов на сумму 381,041 млн грн. Еще 1792 заявки находятся в работе банков.

Отмечается, что практически каждая вторая заявка (1509 заявок, в целом) была отклонена банком. Среди самых распространенных причин отказа — «деловая репутация» (60% отказов), «необоснованность бизнес-плана» (11%), «несоответствие цели кредитования» (12%).

Однако в государственных банках убеждены, что позиция «программа не работает» является преувеличением.

«Программа стартовала в феврале. И уже в марте она натолкнулась на всемирную пандемию и карантин. 29 апреля правительство существенно изменило условия программы, должен был отразить Фонд в договорах с банками-партнеров. На подписание новых соглашений ушло еще три недели. Фактически, мы работаем в программе с 15 мая. Три недели — это еще очень малый срок для выводов», — заявил на совещании председатель правления «Укргазбанка» Кирилл Шевченко.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует «дожать» банковскую систему для полноценной работы льготной государственной кредитной программы для малого и среднего бизнеса «5-7-9%». Кабмин принял постановление о начале программы «Доступные кредиты 5-7-9%» для малого бизнеса с 1 февраля.

Минфин, кредиты
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