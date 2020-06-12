Украину в мае импортировала на треть меньше, чем год назад

Налогооблагаемый импорт в Украину в мае этого года составил $3,04 млрд, что на 31,2% меньше, чем в мае прошлого года, тогда как в целом за пять месяцев падение импорта составило 13% — до $18,28 млрд, сообщила Гостаможслужба.

Согласно ее данным, из основных статей импорта сильнее всего упал ввоз минеральных топлив и нефти — на 50,9%, до $485,2 млн, а с начала года — на 27%, до $3,22 млрд.

Импорт реакторов, котлов, машин и оборудования упал в мае на 20% — до $443,8 млн, средств наземного транспорта — на 27,1%, до $327 млн, электрических машин и оборудования, видео- и аудиоаппаратуры — на 19%, до $216,5 млн, пластмасс и полимерных материалов сократился на 34,9% — до $146 млн.

В мае сильно упал ввоз фармацевтической продукции — на 42,5%, до $101,1 млн, хотя с начала года он вырос на 6% — до $792,5 млн.

В мае этого года был зафиксирован рост лишь несколько относительно крупных позиций: съедобных плодов и орехов — на 4%, до $39 млн (с начала года — на 20%, до $286,3 млн), кормов для животных — на 5,3%, до $23,2 млн (с начала года — на 23%, до $113,2 млн), молока и молочной продукции, яиц и меда — на 89,8%, до $22,8 млн (с начала года — на 109%, до $113,4 млн).