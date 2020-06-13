Кабмин из-за коронавируса отменил проведение пробного ВНО

Кабинет министров Украины отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО), сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Также было отменено проведение ВНО, пробного ВНО, которое должно было состояться 15 июня», — сказал Степанов на брифинге в Киеве в субботу утром.

Министр отметил, что вчера, 12 июня, на заседании правительства был принято решение о внесении изменений в постановление, регулирующее карантин.

Как сообщалось, пробное ВНО в Украине должно было состояться 15 и 17 июня.