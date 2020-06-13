В память о предках: На Винниччине установили памятник исчезнувшему селу

Вдали от цивилизации, над берегами Южного Буга в Немировском районе Винницкой области, куда сегодня по бездорожью доезжают лишь редкие ценители дикой природы, установили памятник исчезнувшему селу Александровка. О том, что здесь еще полстолетия назад буйствовала жизнь, без опознавательных знаков догадаться сложно — трава быстро поглотила руины исчезнувшего села, оставив лишь вековые камни, поросшие мхом. В память о своих предках памятный знак на месте исчезнувшего села установили благодарные потомки.

«Мой прапрадед был одним из основателей села, и нам необходимо сберечь память о предках, которые здесь жили», — рассказывает Ольга Непийвода, которая вместе с еще одной активисткой, Жанной Окладнюк, и организовала установку памятника.

Сегодня о селе на Винниччине, которое просуществовало восемь десятилетий, практически не осталось упоминаний — разве что в местных архивах и документах.

«У моего отца в свидетельстве о рождении значится село Ясенове — старое название Александровки. А в интернете, действительно, о нем ничего нет», — отвечает Ольга на вопрос о том, где можно найти сведения об истории населенного пункта.

Для того, чтобы память о селе не канула в Лету, собирать сведения активисты решили по рассказам жителей и потомков.

...История села началась в 1903 году, когда четверо жителей близлежащих сел купили землю у местного пана Александра Мермана — отсюда произошло и название села Александровка. Пан этот был управляющим у потомков легендарного магната ХVIII века графа Станислава Потоцкого, который владел местными землями (в Печере на берегах Южного Буга до сих пор сохранена усыпальница и мельница древнего рода Потоцких).

Существует несколько теорий о том, откуда эти земли появились у Мермана. По одной из них, участок над Бугом ему достался за заслуги перед Российской империей, и был наградой от самой Екатерины ІІ.

«На то время селяне жили в основном со своего натурального хозяйства, поэтому возможность приобрести собственные земли означала своего рода свободу. Земля эта была плодородная, река полноводная, что и позволило им пережить все голодные годы ХХ столетия», — рассказывает Ольга Непийвода, имея в виду Голодоморы, которые постигли Винниччину в 30-х и 40-х годах прошлого столетия.