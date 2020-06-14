Фигуранту дела о взятке на $6 млн назначили залог в 40 млн гривен

Высший антикоррупционный суд отправил под арест на два месяца Андрея Кича, фигуранта дела о попытке дачи 6 миллионов долларов взятки руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.
«Применить к подозреваемому Кичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня фактического задержания, то есть до 10 августа 2020. Определить залог 40 миллионов 358 тысяч 400 гривен», — заявила судья, вынося решение. Трансляция велась в YouTube-канале суда.
В пятницу правоохранители заявили о попытке дачи взятки в размере 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела. Взятка предлагалась за закрытие дела о растрате имущества и отмывании доходов, полученных преступным путем. Позже Офис генпрокурора начал служебное расследование по факту незаконного вмешательства в единый реестр досудебных расследований.
По одной из версий, взятка предлагалась за закрытие дела относительно компании Burisma, где фигурирует бывший министр экологии Николай Злочевский. Три человека задержаны по делу о предложении взятки, один из фигурантов получил статус подозреваемого.
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