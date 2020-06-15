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Схема на $14 млн: махинации ГК «Росток-Холдинг» нанесли огромные убытки 6 банкам Украины

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Схема на $14 млн: махинации ГК «Росток-Холдинг» нанесли огромные убытки 6 банкам Украины

Группа компаний «Росток-Холдинг» и финансовая компания «Мустанг Финанс» реализовали одну из самых резонансных финансовых схем по незаконному выводу денег из банков.

Об этом говорится в материале Олега Постернака «Ограбить банк, не выходя из кабинета. Инструкция от украинских умельцев», сообщает «Апостроф».

«Схема работает так: „Росток-Холдинг“ берет кредиты в 6 банках. Потом банкротит свои компании или выводит прибыль, показывая убытки. Тогда „Мустанг Финанс“ выкупает эти кредиты, делит с заемщиками напополам дисконт в качестве прибыли и заключает с ними мировую. По ней „Росток-Холдинг“ получает назад все свое заставленное имущество — но обязуется выплатить „Мустанг Финансу“ достаточно символическую сумму. А банки несут огромнейшие убытки», — говорится в материале.

Таким образом, подчеркивает Постернак, группа компаний:

  • полностью избавляется от долговых обязательств;
  • сохраняет залоговое имущество;
  • экономит на итоговой сумме кредита.

Раскрывая детали схемы, автор материала заостряет внимание на том, что «Мустанг Финанс» входит в состав ГК «Абсолют» — давнего партнера «Ростка». Более того, Яков Грибов, «который совсем недавно вошел в состав акционеров кипрской холдинговой компании Rostok Agroinvest Limited с долей 49,9%», зарегистрирован практически по тому же адресу, по которому и «Мустанг Финанс» — тот же дом, только разные квартиры.

«Сначала эти компании поделили пополам дисконт от выкупа „Мустангом“ кредитов „Ростка“ на общую сумму в 14 млн долларов, взятых в 6 банках (среди которых — „Правекс Банк“, ПУМБ и „Пивденный“). А потом поделили и долги перед Грибовым», — подчеркивает Постернак.

При этом он отмечает: следующим шагом компаний стало судебное разбирательство «по попытке «Мустанга» взыскать задолженность с «Ростка», процесс которого подошел к стадии легализации мирового соглашения.

«Согласно с этой мировой, до 1 июля „Росток“ должен закрыть перед „Мустангом“ задолженность в 4 млн долларов по кредитам. А кроме того — реализовать залоговые активы и обрести официальную почву для получения рефинанса. Банки же при этом теряют до 30% выданных денег», — подчеркивает Постернак, предполагая, что для получения рефинанса в 4 млн долларов Ичнянский кластер, контролируемый акционером «Росток-Холдинг» Виктором Кияновским, может опять обратиться в банки.

В то же время, автор материала отмечает, что первоначально полученные в банках 14 млн долларов были использованы для личных нужд лиц, контролирующих «Росток-Холдинг».

«Если углубиться в финансовую отчетность предприятий „Ростка“, увидим, что после получения кредитов показатели прибыльности предприятий падали. При чем, настолько, что большинство их становились нерентабельными. Хотя после получения кредитов они должны были показывать только рост», — акцентирует Постернак.

Также он заостряет на том факте, что «Росток-Холдинг» инициировал банкротство одного из своих предприятий с помощью подконтрольного себе ФЛП — для того, чтобы ради реализации схемы с невозвратом банковских кредитов, «искусственно создать условия неликвидности бизнеса и подослать подконтрольную ФК для выкупа всего кредитного портфеля».

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Вместе с тем, Постернак также обращает внимание на ряд других схем:

  • смену собственника с помощью госрегистраторов и нотариусов, для реализации которой «нужно регистрацию прав собственности на недвижимость осуществить на основании фиктивных документов или использовать не вступившие в законную силу решения суда»;
  • списание средств с корреспондентских счетов в иностранных банках — «В этот способ через банки Австрии и Лихтенштейна был выведен почти 1 млрд долларов из 14 неплатежеспособных украинских банков»;
  • хищение на основании поддельных SWIFT-сообщений.
банки, мошенничество, Росток-Холдинг
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