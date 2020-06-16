Египет готовится уже с июля принимать туристов

Власти Египта заявили, что страна с 1 июля начнет постепенно принимать гостей из-за рубежа после перерыва в три с половиной месяца из-за пандемии коронавируса в мире, пишет в понедельник The Guardian.

Отмечается, что туристы смогут на первом этапе приехать только в курортные города на побережье Красного моря. Номера в гостиницах будут заполнять пока не все.

Туристы, прибывающие в страну, будут обязаны письменно подтвердить, что они не заражены COVID-19, и предоставить результаты анализа, подтверждающего отсутствие инфекции. Приезжающие также должны будут соблюдать социальную дистанцию в очередях и на борту самолетов.

В прошедшие выходные власти Египта начали постепенно отменять ограничительные меры: был сокращен ночной комендантский час и продлены часы работы магазинов.

Теперь власти рассматривают возможность возобновления служб в мечетях с начала следующего месяца.

Египет закрыл аэропорты 19 марта в качестве меры борьбы со вспышкой коронавирусной инфекции. Это решение привело к серьезным последствиям для туристического сектора, который составляет около 11% ВВП страны.

По состоянию на 15 июня в Египте зафиксировано более 44,5 тыс. подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Более 1,5 тыс. пациентов с коронавирусом умерли, почти 12 тыс. человек полностью выздоровели.