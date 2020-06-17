Германия залезет в рекордные долги из-за COVID-19

Немецкое правительство на заседании 17 июня одобрило предложение вице-канцлера, министра финансов Олафа Шольца относительно второго дополнительного бюджета в размере 62,5 млрд евро, что увеличивает новый долг, запланированный на этот год, до 218,5 млрд евро.

О том, почему влезание в долги необходимо, Шольц рассказал журналистам на брифинге в Берлине 17 июня, сообщает Укринформ.

«Нам придется брать в долг .... Мы считаем это абсолютно правильным, без этого мы бы не справились», — сказал политик.

Он напомнил, что власти вынуждены были принимать во время кризиса стабилизационный пакет, что позволило в условиях ограниченного бизнеса и промышленной активности сохранить рабочие места и поддержать людей. ФРГ относительно успешно прошла пик пандемии, но вызовы остаются, сказал министр.

Первый дополнительный бюджет в размере 156 млрд евро был принят в конце марта.

Федеральное правительство хочет использовать эти средства для финансирования пакета экономических стимулов, в частности, увеличения потребления и роста экономики в ближайшие месяцы. Эксперты называют эту рецессию самой знчительной для Германии со времен Второй мировой войны.

Шольц надеется, что долги удастся вернуть до 2023 года.

Утвердить дополнительные займы еще должен Бундестаг.

Нынешний долг станет не только первым за многие годы, но и рекордным. Германия не делала долгов 6 лет, государству удавалось держать «черный ноль» (schwarze Null — механизм, при котором запланированы расходы финансируются не за счет новых кредитов, а исключительно с помощью бюджетных доходов). Страна сократила долг с 80% ВВП после финансового кризиса 2008 года до примерно 60%, этот уровень сохраняется до сих пор. 218,5 млрд евро составляет 77% ВВП ФРГ.