«Голос» пролетает мимо всех должностей в Раде и Кабмине

Партии «Голос» не делали никаких кадровых предложений ни по должностям в комитетах Верховной Рады, ни в новом будущем Кабинете министров Украины, заявил избранный народным депутатом по списку партии Сергей Рахманин.

«Никаких кадровых официальных предложений ни по должностям в комитетах Верховной Рады, ни в правительстве нам не поступало», — сказал он на брифинге в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

В свою очередь лидер «Голоса» Святослав Вакарчук заявил, что партия в принципе против «любых квотных принципов формирования руководящих должностей».

«Никто не готов брать на себя профессиональную ответственность. Все декларируют, что они за профессионалов в правительстве, в руководстве комитетов парламента. Но когда доходит до дела, то свой важнее, чем профессиональный», — отметил он.

Напомним, что ранее партия «Голос» сама отказалась от должности заместителя председателя парламента. Как заявил замглавы партии Ярослав Юрчишин, вице-спикер имеет «преимущественно церемониальные позиции», поэтому партию «Голос» это не интересует.