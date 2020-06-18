Китай пообещал в первую очередь предоставить вакцину от коронавируса Африке

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал предоставить вакцину от коронавируса в первую очередь африканским странам после ее разработки. Об этом сообщил в четверг МИД Китая.
"Китай обещает, что после завершения исследования и разработки вакцины от коронавируса и начала ее применения, африканские страны будут среди первых, кто сможет воспользоваться этим препаратом", - цитирует Си Цзиньпина внешнеполитическое ведомство КНР в распространенном тексте речи, с которой он выступил на чрезвычайном саммите по совместной борьбе с коронавирусом Китая и Африки, проведенном накануне в режиме видеоконференции.
Си Цзиньпин также отметил, что "КНР ускорит строительство госпиталей китайско-африканской дружбы и активизирует сотрудничество соответствующих китайских и африканских больниц".
Ранее власти Китая заявляли, что планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после завершения ее исследований и тестирования.
В июне 2019 года на встрече с лидерами африканских стран в ходе саммита G20 в Осаке Си Цзиньпин подчеркнул, что власти КНР заинтересованы в тесном сотрудничестве с Африкой и будут совместно с другими членами ООН активно содействовать решению наиболее важных проблем этого континента. По словам китайского лидера, Пекин намерен выстраивать с государствами данного региона исключительно равноправные отношения, учитывать их интересы, а также рассчитывает на создание совместно с ними единой многосторонней системы свободной торговли.
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