Рада освободила выпускников этого года от обязательного ВНО

Верховная Рада приняла законопроект, который в связи с ситуацией с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) освобождает от прохождения государственной итоговой аттестации соискателей образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году.
За соответствующий законопроект № 3669 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года» проголосовали за основу в целом 356 народных депутатов.
«Установить, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновение и распространение коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получения полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. Соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию», — говорится в законопроекте.
Как указано в пояснительной записке к законопроекту, проект акта предусматривает изменение нормы закона «Об образовании» по определению правительством в условиях карантина продолжительности учебного года, а также предоставление ученикам и студентам, которые завершают получение полного общего среднего образования, права выбора вида оценки их результатов обучения — путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации, или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания (ВНО).
Целью и задачей принятия этого законопроекта автор определяет минимизацию рисков заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) при оценке результатов обучения учащихся и студентов, которые завершают получения полного общего среднего образования, и сделать возможным получение ими в установленном законодательством порядке документов о получении полного общего среднего образования.
«Предложенная президентом Украины инициатива никоим образом не направлено на отмену ВНО, а только предусматривает возможность самостоятельно принимать решение о прохождении государственной итоговой аттестации и внешнего независимого оценивания. ВНО остаётся основой возможностью вступления в высшие учебные заведения», — сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, представляющий законопроект на пленарном заседании.
В свою очередь председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков по решению парламента сразу подписал документ.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016