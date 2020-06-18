Суд перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко

Заседание Печерского райсуда Киева об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко перенесено на 14.00 1 июля.

Решение о переносе рассмотрения ходатайства об избрании Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства принял следственный судья Сергей Вовк в связи с организационными вопросами, связанными с изменением ходатайства прокуратуры, сообщает Интерфакс-Украина.

«Они изменили ходатайство о мере пресечения, они уже не хотят ареста, они хотят личного обязательства... и препятствовать тому, чтобы Порошенко путешествовал по миру», — сказал адвокат Порошенко Игорь Головань по окончании заседания.

«Они пытались дать нам взятку. Заменить арест пятого президента Украины, сказали, что им достаточно личного обязательства. Но Порошенко взяток не брал, не берет и брать не будет. Они это делают для того, чтобы изъять паспорт и не дать возможность получить поддержку мира... Объявили перерыв до июля и сбежали», — сказал Порошенко у здания суда перед собравшимися в его поддержку людьми.

Как сообщалось, народный депутат Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо — главу Службы внешней разведки (СВР) Украины — к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины.

Досудебное расследование ведет Государственное бюро расследований.