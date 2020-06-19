«Слуги народа» предлагают не выпускать должников по коммуналке за границу

Три депутата предлагают Верховной Раде предусмотреть запрет на выезд за границу для тех, кто не оплачивают жилищно-коммунальные услуги — до момента погашения задолженности.

Соответствующий законопроект № 3613 был зарегистрирован в парламенте 9 июня, передают Українськi Новини.

Также предлагается применять к должникам такие санкции, как временное ограничение права вождения транспортными средствами, права пользования огнестрельным оружием и права охоты.

При наличии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, совокупный размер которой превышает сумму платежей за год, предусмотрено наложение на потребителя штрафа в размере 20% от задолженности, при превышении суммы платежей за 2 года — в размере 30% от задолженности, при превышении суммы платежей за 3 года — в размере 50% от задолженности

Авторы законопроекта — депутаты фракции «Слуга народа» Михаил Лаба, Игорь Кривошеев, Анатолий Костюх.

Напомним, что в апреле этого года долг населения по коммунальным услугам уменьшился на 4,3%, или на 2 824,7 млн гривен, до 63 125 млн гривен по сравнению с мартом.