Непонятно, почему за счет населения мы должны выполнять план господина Ахметова - депутат Скороход

Поднятие тарифов на электроэнергию для населения планируется в интересах одной компании - ДТЭК. Об этом заявила народный депутат Анна Скороход в эфире программы «Прайм» канала 112.
«По моему мнению, наш Кабмин путает собственные интересы с общегосударственными. Например, мне интересна сфера энергетики, в которой я непосредственно работаю на сегодняшний день. Такое ощущение, что работа идет на одну компанию - ДТЭК. У нас все делается для того, чтобы вывести ДТЭК из кризиса, эта компания продала облигаций на 325 млн. долларов по «зеленке». При этом нам подают меморандум, который снижает стоимость зеленой генерации лишь на 15% для солнца и 7,5% для ветра. Мне непонятно, почему за счет населения, а у нас будут поднимать тарифы для населения, мы должны выполнять план господина Ахметова?» - отметила народный депутат.
Напомним, что ранее НКРЭКУ обнародовала проект решения об увеличении тарифа "Укрэнерго" почти в 4 раза.
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