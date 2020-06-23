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Умер митрополит Черкасский и Каневский Софроний

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Умер митрополит Черкасский и Каневский Софроний

22 июня 2020 года отошел ко Господу управляющий Черкасской епархией УПЦ митрополит Черкасский и Каневский Софроний (Дмитрук). Об этом в своем Telegram-канале сообщил викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба).

«22 июня в 23:08 на 81-м году жизни отошел ко Господу митрополит Черкасский и Каневский Софроний. Царствие Небесное и вечный покой!» — говорится в сообщении.

Митрополит Софроний (Дмитрук) родился 15 февраля 1940 года в селе Мнишин Гощанского района Ровенской области. В 1962-м поступил в Московскую духовную семинарию, в 1966-м — в Московскую духовную академию, которую окончил со степенью кандидата богословия. 24 ноября 1968 года рукоположен во диакона. В период с 1970-го по 1972 г. был профессорским стипендиатом при МДА, исполнял послушания преподавателя, сотрудника Церковно-археологического кабинета и старшего экскурсовода.

12 апреля 1971 года пострижен в монашество, 7 января 1973-го — рукоположен во иеромонаха, в 1977-м возведен в сан игумена.

С 1974-го по 1979-й преподавал в Московских духовных школах. С октября 79-го был настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Старый Коврой Чернобаевского района Черкасской области, с 1980-го служил в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах, с 1987 года — настоятель Преображенской церкви в Городище Черкасской области, с 1989-го — храма в Борисполе Киевской области, благочинный Бориспольского округа.

В 1992 году возведен в сан архимандрита. 9 августа этого же года хиротонисан во епископа Черкасского и Каневского в Пантелеимоновском храме Киева. 23 ноября 2000 года возведен в сан архиепископа.

С 1 октября по 30 декабря 2001 года временно управлял Полтавской епархией.

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8 мая 2008 года решением Синода УПЦ Черкасская епархия была разделена на две — Черкасскую и Уманскую. С титулом «Черкасский и Каневский» архиепископ Софроний был оставлен управляющим Черкасской епархией.

24 сентября 2008 года возведен в сан митрополита.

Почетный гражданин города Черкассы, отмечен церковными и светскими наградами.

УПЦ, Софроний
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