Расходы на рекламу в интернете могут впервые превысить расходы на традиционные СМИ

Расходы бизнеса на рекламу в интернете в 2020 году году впервые превзойдут траты на рекламу в традиционных СМИ.
Об этом говорится в прогнозе агентства GroupM, передает «Интерфакс-Украина».
Согласно прогнозу, глобальный объем расходов на рекламу в 2020 году составит 530 млрд долларов, и на долю интернет-рекламы (без учета собственной онлайн-рекламы традиционных СМИ) придется более половины этой суммы.
Общий показатель расходов, как ожидается, уменьшится на 11,8% в текущем году, и потери будут распределены между старыми и новыми формами рекламы неравномерно, отмечают эксперты GroupM.
По их оценкам, годовые расходы бизнеса на интернет-рекламу, в том числетв сервисах Google, Facebook и Alibaba, уменьшатся на 2,4%, в то время как траты на размещение рекламы в традиционных СМИ, включая телевидение и газеты, упадут на 20,7% даже с учетом их собственной онлайн-рекламы.
«В последние три месяца мы наблюдали ускорение роста рынка интернет-рекламы, — отмечает основатель рекламного агентства The&Partnership Джонни Хорнби. — Это связано с резким скачком числа людей, начавших проводить время онлайн, а также ростом онлайн-шоппинга, объемы которого в основном сохранятся».
Расходы малого бизнеса на рекламу становятся все более важной частью рынка, и именно они «являются основной причиной того, что доля расходов на интернет-рекламу превысит 50% всех рекламных расходов», говорит аналитик GroupM Брайан Уизер.
Согласно прогнозу GroupM, расходы бизнеса на телевизионную рекламу в 2020 году упадут на 17,6% и увеличатся на 6% в 2021 году, на рекламу в газетах — уменьшатся соответственно на 26% и 2,5% в этом и следующем году.
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