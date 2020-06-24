«Укрзализныця» восстанавливает железнодорожное сообщение со Львовом

С 26 июня во Львов начнут курсировать 4 пассажирских поезда. Ранее поезда курсировали через Львов без остановки для высадки и посадки пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
В частности, компания возобновляет рейсы поездов № 743/744 Дарница, Киев — Львов, № 715/716 Киев — Львов, № 91/92 Киев — Львов и № 12/11 Львов — Одесса.
«Сейчас мы заканчиваем работы по назначению указанных поездов и уже вскоре откроем продажа билетов », - отметил и.о. главы УЗ Иван Юрик.
Поезд № 743/744 Дарница, Киев — Львов будет отправляться со станции Дарница в 17:07, со станции Киев-Пассажирский в 17:33 и прибывать во Львов в 22:49. Обратное отправление из Львова в 6:02 и прибытия на станцию Киев-Пассажирский в 11:17, на станцию Дарница в 11:43. Во время следования предусмотрены остановки на таких станциях Святошино, Коростень, Дубно, Пидзамче.
Поезд № 715/716 Киев — Львов будет отправляться из Киева в 06:50 и прибывать во Львов в 13:45. Обратное отправление в 16:12 и прибытие в Киев в 23:08. Остановки на станциях Винница, Хмельницкий и Тернополь.
Поезд № 91/92 Киев — Львов будет отправляться из Киева в 22:37 и прибывать во Львов в 6:26. Обратное отправление в 23:19 и прибытие в Киев в 6:49. Во время следования поезд будет останавливаться на станциях Святошин, Пидзамче.
Поезд № 12/11 Львов — Одесса будет отправляться из Львова в 22:24 и прибывать в Одессу в 8:43. В обратном направлении отправление в 21:59 и прибытие во Львов в 08:04. Предусмотрены остановки на станциях Тернополь, Хмельницкий, Жмеринка.
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