«Укрзализныця» восстанавливает региональное пассажирское сообщение между Львовом и Ужгородом

Между Львовом и Ужгородом восстановят курсирование регионального поезда № 829/830. Движение поезда было остановлено более года назад.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Поезд будет отправляться из Ужгорода в 05:13 ежедневно кроме среды. Прибытие во Львов — в 10:59. Обратный рейс из Львова будет отправляться ежедневно кроме вторника в 16:37, прибывая в Ужгород в 22:22.
Поезд будет курсировать с остановками на станциях Николаев-Днестровский, Стрый, Сколе, Тухля, Славское, Лавочное, остановочный пункт Опорец, Воловец, Свалява, о.п. Карпаты, Мукачево, Батево, Чоп.
Стоимость проезда будет составлять до 75 гривен.
Ранее сообщалось, что с 11 апреля УЗ возобновила курсирование поездов в Закарпатскую область. Движение поездов было ограничено из-за того, что Закарпатье находилось в «красной» зоне карантина.
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