Во Львове разрешили работу спортклубов и кафе

Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разрешила работу спортивных и фитнес-клубов, а также учреждений общественного питания, сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.
«Сегодня городская комиссия по чрезвычайным ситуациям возобновила работу: учреждений общественного питания в помещении до 10 клиентов, спортивных и фитнес-клубов — до 10 посетителей», — написал Садовой на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.
Он подчеркнул, что такие послабления карантина являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса.
«Владельцы этих учреждений должны обеспечить системное ИФА-тестирование для своих сотрудников», — подчеркнул городской голова Львова и добавил, что эпидситуация остается непростой, а адаптивный карантин продлен до 31 июля.
Львовская область на протяжении последней недели входит в число регионов, где выявляют наибольшее число инфицированных коронавирусом.
Как сообщалось, за минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 203 человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016