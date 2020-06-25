Непогода смыла в западных областях более 100 км автодорог и 64 моста

Интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

«Всего на территории области погибло — 3 человека (Ивано-Франковская область)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего подтоплено 285 населенных пунктов (Ивано-Франковская — 234, Черновицкая — 37, Львовская — 12, Тернопольской — 2), 9 тыс. 994 дома (Ивано-Франковская — 9157, Черновицкая — 728, Львовская — 72, Тернопольской — 37), 9 объектов социальной и бытовой сферы; затоплены 3 тыс. 340 подвалов (Ивано-Франковская — 2553, Черновицкая — 712, Львовская — 75), 13 тыс. 390 приусадебных участков (Ивано-Франковская — 11337, Черновицкая — 1895, Львовская — 131, Тернопольская — 27).

В частности, в результате непогоды разрушено 117 км автодорог (Ивано-Франковская — 116, Черновицкая — 1) и 64 моста в Ивано-Франковской области. Также повреждено 500 км автодорог и 135 мостов (Ивано-Франковская — 487 км дорог и 118 мостов, Львовская — 2 км автодорог, Черновицкая — 12 км автодорог и 17 мостов) и 280 м дамб (№ 15б — 150 м; № 21А — 60 м; № 5 — 70 м) в Черновицкой области.

К ликвидации последствий непогоды привлекались 1 тыс. 643 чел. и 469 единиц техники, из них от ГСЧС 656 чел. личного состава, 123 ед. техники и 2 вертолета.