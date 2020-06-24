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Из-за непогоды больше всего пострадала Ивано-Франковская область

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Из-за непогоды больше всего пострадала Ивано-Франковская область

Из-за непогоды в западной Украине больше всего пострадала Ивано-Франковская область, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, в регионе из-за погодных условий погибло три человека.

«Действительно развивается чрезвычайно критическая ситуация в пяти западных областях Украины. Ивано-Франковская область пострадала больше всего», — заявил Шмыгаль.

В частности, по состоянию на утро 24 июня из-за наводнения пострадало 165 населенных пунктов, в которых есть разрушенные государственные и частные здания. Также разрушены 110 км дорог и 19 мостов. По словам Шмыгаля, есть и другие повреждения.

«Мы с самого утра совершили облет равнинной местности области. Посмотрели на ситуацию в Галицком районе, в Калуше, Домбровский карьер. Там также есть повреждение дамбы, и река частично попадает в зеркало этого карьера», — добавил Шмыгаль.

Он добавил, что проинспектировали также Ланченскую ОТГ, где также есть последствия непогоды. По словам Шмыгаля, наводнение унесло жизни трех человек. Тело одного из погибших до сих пор не нашли.

Разрушено полностью несколько частных домов. Однако, пока посчитать общую сумму убытков невозможно, потому что чрезвычайная ситуация продолжается.

Кроме того, в Закарпатской области пострадало три населенных пункта, в Черновицкой — четыре населенных пункта, во Львовской области — один населенный пункт. Также часть поврежедний есть в Тернопольской области.

Ранее сообщалось о том, что в результате осложнения погодных условий по состоянию на утро 24 июня обесточены 120 населенных пунктов в шести областях западной Украины. Также есть информация о трех погибших в Ивано-Франковской области.

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Кроме того, из-за мощного паводка в Ивано-Франковской области десятки населенных пунктов, а вместе с ними и курорт Буковель, оказались под водой.

В Министерстве внутренних дел сообщили о том, что непогода продержится еще несколько дней. Поэтому для ликвидации ее последствий в пострадавшие регионы уже отправили Нацгвардию и авиацию МВД.

непогода, Ивано-Франковская область, паводки, Денис Шмыгаль
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