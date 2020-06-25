Стриминговая платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»

Стриминговый сервис HBO Max вернул в каталог доступных для просмотра фильмов картину Виктора Флеминга 1939 года «Унесенные ветром», удаленную оттуда более двух недель назад из-за расовых тем.
Видео снабдили комментариями, раскрывающими культурный контекст. Так, перед показом первой части зрителям будут показывать видео, на котором профессор Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт рассказывает о том, что фильм неоднократно критиковали из-за романтизации довоенного Юга и стереотипного изображения афроамериканцев-рабов. Зрители также получат доступ к дополнительным материалам о картине.
Перед второй частью фильма зрителям предлагают ознакомиться с часовой видеозаписью панельной дискуссии «Сложное наследие «Унесенных ветром», которая прошла на фестивале классического кино TCM в апреле 2019 года.
HBO Max убрал из своего каталога фильм «Унесенные ветром» 9 июня, сообщив, что картина изображает расовые и этнические предрассудки, которые существовали в американском обществе. В HBO Max отметили, что картина — «продукт своего времени», однако признали, что оставлять фильм на платформе без объяснения контекста или дисклеймеров «было бы безответственно».
Временное удаление картины с сервиса произошло на фоне расовых протестов в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер после жесткого задержания полицией.
«Унесенные ветром» — экранизация романа Маргарет Митчелл о событиях Гражданской войны в США (1961–1965 годы). Фильм получил восемь премий «Оскар».
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