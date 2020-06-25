Минэкономики сообщило о прекращении роста безработицы

За последние две недели количество безработных не увеличивается.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Последние 2 недели мы видим, что количество безработных не увеличивается. Программы, инициированные правительством, действительно работают и показывают результат. Так, с периода начала коронавируса, то есть с середины марта, уже трудоустроены только через фонды занятости, не говоря о таких государственных компаниях как „Укравтодор“, „Укрпочта“, — более 150 тысяч человек. Еще 200 тысяч рабочих мест удалось сохранить благодаря программе по частичной безработице», — отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
В министерстве отмечают, что 156 тысяч человек удалось трудоустроить только через фонды занятости за период с начала коронавируса. Еще почти 216 тысяч работников (из них более 71 тысчч — ФЛП) получают финансовую помощь через свои предприятия по программе по частичной безработице.
Так, по состоянию на 24 июня в центры занятости поданы 136,5 тысячи пакетов документов (из них более 114 тысяч — от ФЛП, которые являются застрахованными лицами). Уже принято более 87 тысяч решений для осуществления выплат почти 216 тысячам работников (из них более 71 тысячи — ФЛП).
Среди получателей помощи ОАО «Черниговавтосервис», ООО «Смалий», ОАО «Кондитерская фабрика Меркурий», ООО «Велмаш-Украина», ЧП «Экипаж», ЧАО «Харьковская бисквитная фабрика», АО «Турбоатом», ЧАО «Кондитерская фабрика «Харьковчанка», ООО «Костал Украина», ООО «Кромберг энд Шуберт Украина Жу» (Житомир), Мукачевский машиностроительный завод, ООО «Завод «Евроформат» (Киев) и многие другие.
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