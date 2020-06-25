Суд отпустил экс-министра Омеляна под личное обязательство

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, подозреваемому в незаконных действиях, из-за которых бюджет недополучил 30,4 млн гривен, меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом в четверг сообщила пресс-служба суда.
«Судья Высшего антикоррупционного суда избрал бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну меру пресечения в виде личного обязательства», — отмечается в сообщении.
Суд обязал экс-министра прибывать по первому требованию к следователю, прокурору и в суд, сообщать о смене места проживания, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать загранпаспорт.
Мера пресечения действует до 19 августа. В случае несоблюдения ее могут ужесточить. Постановление суда обжалованию не подлежит.
Уголовное дело против Омеляна было открыто в связи с тем, что он в декабре 2017 года подписал приказ об уменьшении портовых сборов на 20%. При этом один из этих сборов — административный — является доходной частью государственного бюджета. Его размер регулируется решением парламента, а не министра.
По данным Госаудитслужбы и судебной экспертизы, из-за решения министра в бюджет в 2018 году не поступили 30,4 млн гривен.
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