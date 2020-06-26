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Лукашенко хочет внести изменений в конституцию Беларуси

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Лукашенко хочет внести изменений в конституцию Беларуси

Изменения в белорусскую конституцию могут быть внесены в обозримом будущем. Такое мнение выразил в пятницу президент страны Александр Лукашенко во время общения с трудовым коллективом компании «Беларуськалий».

«Конституция — основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в конституцию. Я думаю, нам это надо сделать, — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. — Еще до принятия конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз — до председателей райисполкомов, губернатора».

При этом он считает, что возвращение к основному закону образца 1994 года, которое инициирует его соперник по президентской избирательной кампании Виктор Бабарико, — это движение назад.

Лукашенко пообещал белорусам, что перемены пройдут в стране цивилизованно. «Будем идти от жизни. Я не стану ломать страну через колено, приватизировать, наклонять людей. Самое тяжелое, когда люди живут в эпоху ненужных перемен. Перемены будут обязательно, и они должны начинаться и идти цивилизованно, начиная от конституции», — сказал он. По словам президента, он «четко дал сигнал власти, что белорусы будут идти спокойно». «Я не пойду на слом социального уклада, я не пойду на приватизацию, например «Беларуськалия», — подчеркнул он. Лукашенко заметил, что такая приватизация, когда деньги «кладут себе в карман и вывозят за границу, для него неприемлема».

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Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. В стране завершился сбор подписей по выдвижению кандидатов, их сдали семь претендентов. По подозрению в совершении экономических преступлений и создании преступной организации в СИЗО КГБ находится претендент на высший государственный пост Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб политика. Штаб сразу после задержания Виктора Бабарико опубликовал записанное им ранее обращение, в котором предлагалось провести референдум, чтобы вернуться к основному закону 1994 года. Согласно этой конституции, один и тот же человек не мог занимать должность президента более двух сроков, а его полномочия были достаточно сильно ограничены.

Беларусь, Александр Лукашенко
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